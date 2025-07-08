УЕФА обнародовал бригаду арбитров, которая будет обслуживать первый поединок между Шахтером и Ильвесом в рамках квалификации Лиги Европы.

На поле главным рефери будет работать 32-летний арбитр из Нидерландов Марк Нагтегаал, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Ему будут помогать лайнсмены из той же страны – Йохан Балдер и Рой де Нас. За VAR будут отвечать также представители Нидерландов: главным будет Ричард Мартенс, ассистентом – Эрвин Бланк.

В сезоне 2024/25 Нагтегаал отсудил 17 матчей во внутреннем первенстве Нидерландов, где показал 40 желтых карточек и дважды удалял игроков, а также работал на еврокубках и молодежных турнирах под эгидой УЕФА.

Напомним, что матч состоится 10 июля в словенской Любляне на стадионе Стожице. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра между командами состоится 17 июля в Финляндии.

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