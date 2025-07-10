Шахтер принимает Ильвес в рамках квалификации к Лиге Европы 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры –в этой новости на Футбол 24.

Поединок Шахтер – Ильвес состоится сегодня, 10 июля. Команды выйдут на газон стадиона Стожице в словенской Любляне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Марка Нагтегаала из Нидерландов прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер – Ильвес: анонс матча квалификации Лиги Европы

Заметим, что это будет первый официальный матч Шахтера во главе с Ардой Тураном. В прямом эфире отчетный поединок в Украине будет транслировать телеканал УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (например, Киевстар ТВ, Сетанта и MEGOGO).

Шахтер – Ильвес: стартовые составы: стартовые составы

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Алиссон, Бондаренко, Судаков, Кевин – Элиас

Ильвес: Виртанен – Мяенпяя, Вяйсянен, Рале – Валлиус, Ветели, Попович, Юккола – Седербек, Риски, Степин