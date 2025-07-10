Шахтер в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2025/26 сыграет с финским Ильвесом. Анонс и прогноз букмекеров – в этой новости на "Футбол 24".

Честь открыть сезон для Украины выпала Шахтеру, хотя "горняки" должны воспринимать этот факт, как наказание. Лишь однажды в истории донеччане начинали еврокубки раньше – 6 июля 1996 года они сыграли в Кубке Интертото, который тяжело назвать серьезным турниром. Теперь же приходится стартовать 10 июля в рамках 1-го квалифай-раунда Лиги Европы.

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Если бы "оранжево-черные" не выиграли Кубок Украины, то стартовать можно было бы позже, но уже в Лиге конференций. По итогам чемпионата попасть в ЛЕ не удалось, поэтому Марино Пушича ожидаемо уволили. Вместо него пришел одиозный Арда Туран, который желает превратить Шахтер в симеоновский Атлетико.

К слову, FAVBET дал прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги Европы между Шахтером и Ильвесом. Коэффициент на победу донеччан – 1,25. На триумф финнов специалисты дают 11,50.

В рамках его концепции огромное значение имеют переходные фазы и прессинг, да и вообще команда должна много бегать и бороться. Именно поэтому турок начал с изнурительных сборов – на первом "горняки" работали в режиме трех тренировок в день. Первая начиналась в 7 утра. От нагрузок игроки падали на газон, а Дарио Срна еще и троллил их: Какое место заняли, столько и имеем тренировок".

Но в тактическом рисунке глобальных изменений Туран не делал. Банально не было времени – Арда работает с командой всего 20 дней. На данном этапе важно заложить функциональную базу. Отметить можно только несколько аспектов, которые в принципе работали и при Марино Пушиче.

Во-первых, Шахтер пока что не прессингует – исключением являются только ситуации при стартовых розыгрышах. Дончанам не хватает и кондиций, и баланса. Как и при боснийском предшественнике, отсутствие профильных опорников приводит к открытию пространства при высоком давлении, чем едва не воспользовалась Горица в спарринге. Интенсивного контрпрессинга тоже пока нет.

Проблема балансировки атаки остается актуальной. Лидеры недобирают назад и допускают простые ошибки в работе на своей половине. Вообще, комплекс прошлогодних минусов Шахтера никуда не делся – вероятно, над их решением будут работать уже на втором сборе. Пока же даже основной состав не претерпел изменений.

Из позитива можно отметить ренессанс Шведа и Невертона. Прогресс последнего выглядит интересно, ведь бразильский вингер начал создавать конкуренцию Кевину еще в мае – и до сих пор не останавливается. Марьян же вряд ли станет основным, ведь Алиссону доверяли больше.

Из негатива – нагрузки не выдержал Крыськив, который из-за мышечного повреждения вылетел на три недели. Центрбек Арройо же повредил связку колена и выпал на две недели.

Кроме того, тревожит будущее Конопли, ведь в структуре Шахтера фулбеки перестали стягиваться в центр при развитии атаки. Теперь они должны обыгрывать на фланге, а в этом плане Винисиуса оценивают лучше. Эта трансформация весной прослеживалась и у Марино Пушича.

Судакова стараются раскрыть в роли "десятки". Он на порядок чаще пытается открываться под передачи в глубину, а не стягиваться вниз – впрочем, это было и при предыдущих тренерах. Потом Георгий все равно опускался вниз. Интересно, прогнется ли Арда Туран под особенности главной звезды.

Очевидно, что с нынешним уровнем подготовки раздумывать о выходе в группу рано. Перемены начнутся после прохода Ильвеса – никто не верит, что третья команда финского чемпионата готова выбить Шахтер. Суммарная стоимость ее состава едва превышает 4 миллиона евро. Почти все футболисты "горняков" дороже клуба из Тампере.

Из интересных фамилий здесь можно отметить разве что вингера Ойво Юкколу. На Евро-2025 U-21 он даже играл против украинской молодежки. Подробный обзор Ильвеса и его историю читайте в спецматериале Анастасии Прокопчук.

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Впрочем, стоит помнить, что деньги не играют в футбол. В предыдущем сезоне Шахтер пропустил четыре гола от Колоса, ни разу не одолел Рух, сыграл вничью с Вересом и мучился с Левым Берегом. Даже самые слабые представители УПЛ способны бить "горняков" на контратаках и при кроссах, а сломать низкий блок коллективу было тяжело даже в лучшей игровой форме.

Если соперник оставит "оранжево-черных" без пространства, то поединок может получиться не таким проходным, как кажется сейчас. Прошли времена, когда мы не считали равными клубы вроде Олимпиакоса, Славии или Бешикташа – теперь даже Ильвесы готовы ошеломить бронзовых призеров УПЛ. Особенно с учетом отсутствия игрового тонуса у украинцев и 15-ти проведенных туров в Финляндии.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Ильвес

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Алиссон, Бондаренко, Судаков, Кевин – Эгиналду

Ильвес: Виртанен – Мяенпяя, Миеттунен, Рале – Валлиус, Ветели, Попович, Юккола – Седербек, Акиньеми, Ала-Мююлюмяки

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Никто не воспринимает Ильвес всерьез, однако не следует ждать веселого выноса ноунеймов. Матч может получиться непростым, учитывая нынешнюю физическую форму Шахтера и отсутствие особых тактических изменений у Турана. "Горняки" всегда готовы "влететь".

Но разница в классе и кадровом ресурсе действительно велика. Слишком большая, чтобы оправдывать даже ничью. Дончане имеют колоссальный опыт матчей квалификации, когда нет игрового тонуса, поэтому они должны бить финнов. Некрасивая победа, со скрипом и одним голом на данном этапе может считаться нормой, а что-то хуже – нет.

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