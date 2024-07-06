Шахтер продолжает готовиться к сезону 2024/25 и проведет товарищескую игру против Хайдука.

Чемпионы Украины продолжают свои сборы в Словении. Команда Марино Пушича уже сыграла один контрольный матч против Сараево (4:1).

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Вторым соперником Шахтера будет родной клуб Дарио Срны Хайдук. Хорватскую команду возглавляет сейчас Дженнаро Гаттузо. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Матч в прямом эфире будет доступен на Youtube канале Шахтера.