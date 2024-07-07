В своем втором спарринге на летних сборах в Словении Шахтер встречался с хорватским Хайдуком. Подопечные Дженнаро Гаттузо первыми вышли вперед уже на 13-й минуте – Цапан с линии штрафной прошил Ризныка. Однако еще до середины тайма "горняки" отыгрались: Винисиус заработал стандарт, Крыськив подал, а Траоре головой переправил мяч в сетку.

Шахтер не смог дожать Хайдук во втором товарищеском матче – "горняки" впервые сыграли в новой форме

После перерыва Пушич полностью изменил состав, решив поэкспериментировать, и выпустил на поле голкипера Фесюна, защитников Козика, Лацабидзе, Огаркова и Педринью, полузащитников Глущенко, Сигеева и Цуканова, на флангах атаки Очеретько и Сикана и центрфорварда Эгиналду. Однако забить хотя бы еще раз командам так и не удалось.