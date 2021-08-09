"Ух ты, какой большой здесь стадион. Прекрасно, именно для таких матчей он и нужен. Это очень важная игра для нашего клуба, но команда с нетерпением ждет поединок с Шахтером. Я видел много улыбок на тренировках за последние несколько дней. Конечно же, победа над Кортрейком способствует этому. Мы знаем, что нам нужно делать, и понимаем, что нам следует улучшить по сравнению с прошлой неделей.

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Мы должны сыграть надежнее в защите и добавить остроты. Кроме того, мы слишком вяло начали первую игру, а это не соответствует нашему стилю. В конце концов, мы показали, что можем конкурировать с Шахтером. Это просто очень сильная команда, всем понятно. Но мы тоже. Это касается всех клубов, которые все еще борются за путевку в Лигу чемпионов на таком этапе. Все должно быть правильно. Проход в групповой этап остается для нас конечной целью", – цитирует ван ден Брома HLN.

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Напомним, ответный матч третьего раунда квалификации ЛЧ Шахтер – Генк состоится завтра (10 августа). Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

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