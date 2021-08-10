"В первом матче мы имели некоторые трудности, но показали, кто является фаворитом пары. Не думаю, что нам будет легко в ответном матче, но мы хорошо подготовлены, верим в свои силы и, надеюсь, пройдем в следующий этап.

Шахтер – Генк: предматчевая пресс-конференция Роберто Де Дзерби

Дальше мы не можем выбирать соперника, как и не можем говорить о будущем, пока сами не квалифицировались в следующий раунд. Независимо от того, с кем играть – это точно будут тяжелые матчи, так как на кону групповой этап Лиги чемпионов. Наша цель – групповой раунд, и мы сделаем все для того, чтобы туда попасть", – заявил Педриньо в интервью FanDay.

Напомним, в первом поединке подопечные Де Дзерби обыграли Генк (2:1). Ответный матч состоится сегодня, начало в 20:30.

Шахтер – Генк: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов