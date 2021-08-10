Второй поединок "горняков" в 3-м квалификационном раунде ЛЧ вызвал немалый ажиотаж в Киеве.

Посмотреть на победу Шахтера в матче с Генком, который проходил на НСК Олимпийский, пришли 20 594 зрителя.

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Заметим, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, в Украине разрешено заполнять арены на 2/3 от общего количества мест. Соответственно, на главную арену страны могли прийти около 47 тысяч фанатов.

К слову, в первом поединке "горняки" в нервном противостоянии одержали победу над "смурфами" 2:1. Ответный матч тоже завершился победой Шахтера со счетом 2:1 – команда Де Дзерби сыграет в плей-офф квалификации ЛЧ.

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