Шахтер – Генк: Мудрик выделил проблему, которая может стоить места в Лиге чемпионов
09:46 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик предостерег партнеров от неправильного настроя на ответный матч Лиги чемпионов против Генка.
"Если заранее играть на результат, то можно проиграть еще до начала матча. Генк – очень серьезный соперник.
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Такие клубы можно обыгрывать только с мыслями о победе. Никакой ничьи, удержания результата. Только выходить и показывать свой футбол", – заявил Мудрик в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, в первом поединке подопечные Де Дзерби обыграли Генк (2:1). Ответный матч состоится сегодня, начало в 20:30.
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