Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик предостерег партнеров от неправильного настроя на ответный матч Лиги чемпионов против Генка.

"Если заранее играть на результат, то можно проиграть еще до начала матча. Генк – очень серьезный соперник.

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Такие клубы можно обыгрывать только с мыслями о победе. Никакой ничьи, удержания результата. Только выходить и показывать свой футбол", – заявил Мудрик в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, в первом поединке подопечные Де Дзерби обыграли Генк (2:1). Ответный матч состоится сегодня, начало в 20:30.

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