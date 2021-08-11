Тете не удалось забить во вчерашнем матче, но именно его InStat признал лучшим игроком отчетной встречи. Его показатель составляет 410, сообщает журналист Олег Барков.

Шахтер – Генк – 2:1 – видео голов и обзор матча

Заметим, что вторым стал автор победного мяча Маркос Антонио (343). За ним расположились два защитника – Додо (329) и Николай Матвиенко (315). Лассина Траоре, который открыл счет в матче, с показателем 296 только пятый.

Наслаждайся игрой за бокалом премиальной Żubrówka Czarna. Узнать больше о Żubrówka Czarna и коктейлях здесь.

Напомним, накануне "горняки" повторно обыграли Генк со счетом 2:1. К слову, в плей-офф за выход в группу Лиги чемпионов Шахтер встретится с французским Монако.

Шахтер на классе выиграл тяжелый бой у Генка и прошел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов