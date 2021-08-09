Шахтер – Генк: главный бомбардир бельгийцев настроен выбить "горняков" из Лиги чемпионов
Форвард Генка Пол Онуачу поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда ЛЧ.
"В первую очередь мы здесь, чтобы победить. Считаю, что прошедшие матчи многому нас научили. Нам будет противостоять хорошая команда. Постараемся сыграть как можно лучше, насколько можем, чтобы добиться победы и пройти дальше.
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Мы любим владеть мячом. Уважаем Шахтер – это хорошая команда, качественная. Когда встречаешся с такими соперниками, конечно, приходится и обороняться, если этого требует игра. Ничего не изменилось: нам нужно выполнить тренерскую установку.
Это Лига чемпионов – матчи высокого качества. Я думаю только об игре, о команде и о том, как добиться победы. Мы должны сделать все возможное, чтобы провести хороший поединок", – цитирует Онуачу официальный сайт Шахтера.
Напомним, в первом поединке подопечные Де Дзерби обыграли Генк (2: 1). Ответный матч состоится 10 августа, начало в 20:30.
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