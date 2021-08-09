"В первую очередь мы здесь, чтобы победить. Считаю, что прошедшие матчи многому нас научили. Нам будет противостоять хорошая команда. Постараемся сыграть как можно лучше, насколько можем, чтобы добиться победы и пройти дальше.

Шахтар – Генк: предматчевая пресс-конференция Роберто Де Дзерби

Мы любим владеть мячом. Уважаем Шахтер – это хорошая команда, качественная. Когда встречаешся с такими соперниками, конечно, приходится и обороняться, если этого требует игра. Ничего не изменилось: нам нужно выполнить тренерскую установку.

Это Лига чемпионов – матчи высокого качества. Я думаю только об игре, о команде и о том, как добиться победы. Мы должны сделать все возможное, чтобы провести хороший поединок", – цитирует Онуачу официальный сайт Шахтера.

Напомним, в первом поединке подопечные Де Дзерби обыграли Генк (2: 1). Ответный матч состоится 10 августа, начало в 20:30.

Шахтер победил Генк: позиционные проблемы "горняков", удачные решения Де Дзерби и хорошие шансы на плей-офф ЛЧ