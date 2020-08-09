"Шахтер – фаворит на победу в Лиге Европы": лидер Базеля хочет продолжить сенсационный путь победой над дончанами

"Мы в четвертьфинале – это сенсационно. Мы можем гордиться собой, ведь доказали, что способны не отставать на международном уровне. Мы пропустили всего 4 мяча и забили 20 в десяти матчах. Команда имеет качество.

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В любом случае нам не нужно никого боятся, мы можем победить любого соперника. Если мы продолжим так играть, то ни одной команде не будет легко против нас. Мы твердо верим в это. У нас есть уверенность. В одной игре может случиться все.

У Шахтера хороший микс – сильная защита, и они очень компактные. В атаке четыре или пять бразильцев. Они быстрые, технически сильны. Это команда Лиги чемпионов, и она непростая. По моему мнению, Шахтер – фаворит на победу в Лиге Европы", – резюмировал Джака в интервью Вlick.

Отметим, что уже 11 августа Шахтер сыграет против Базеля в 1/4 финала Лиги Европы. На стадии 1/8 "горняки" переиграли Вольфсбург, а команда из Швейцарии выбила Айнтрахт.

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