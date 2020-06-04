toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шахтер – Динамо: Зинченко поставил неутешительный диагноз подопечным Михайличенко

22:22 76 Читати українською
Шахтер – Динамо: Зинченко поставил неутешительный диагноз подопечным Михайличенко
Шахтер – Динамо / Фото из открытых источников

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко объяснил, за счет чего Шахтер обыграл Динамо в 24-м туре чемпионата Украины.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Два разных тайма. Индивидуальное мастерство решает. А Динамо пусть дальше бегает тест Купера", – сказал Зинченко в эфире YouTube-канала "Миля".

"С возобновлением АПЛ ты не попадешь в топ-5 кандидатов на "Золотой мяч": Зинченко оригинально потроллил Милевского

Напомним, в предыдущем туре УПЛ "горняки" уверенно одолели "бело-синих" и увеличили свой отрыв от второго места на 16 пунктов. Динамо опустилось на четвертую строчку, набрав одинаковое количество очков с Зарей и Десной.

К слову, Зинченко – воспитанник Шахтера. Транзитом через Уфу он оказался в Манчестер Сити, с которым завоевал подряд два чемпионства, завоевал Кубок и Суперкубок Англии и трижды победил в Кубке футбольной лиги.

Шахтер – Динамо: Украина понравится на Евро, потенциал киевлян, антигерои и открытие глазами иностранных экспертов

blog_ava
Динамо может в третий раз пригласить Семина
10:24
632
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Александр Зинченко Александр Зинченко Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо может в третий раз пригласить Семина
    Україна — 10:24632 Динамо может в третий раз пригласить Семина
22
час
:
22
мин
Фрайбург
21:30
Боруссия Менхенгладбах
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук