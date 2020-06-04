Шахтер – Динамо: Зинченко поставил неутешительный диагноз подопечным Михайличенко

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко объяснил, за счет чего Шахтер обыграл Динамо в 24-м туре чемпионата Украины.

"Два разных тайма. Индивидуальное мастерство решает. А Динамо пусть дальше бегает тест Купера", – сказал Зинченко в эфире YouTube-канала "Миля".

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Напомним, в предыдущем туре УПЛ "горняки" уверенно одолели "бело-синих" и увеличили свой отрыв от второго места на 16 пунктов. Динамо опустилось на четвертую строчку, набрав одинаковое количество очков с Зарей и Десной.

К слову, Зинченко – воспитанник Шахтера. Транзитом через Уфу он оказался в Манчестер Сити, с которым завоевал подряд два чемпионства, завоевал Кубок и Суперкубок Англии и трижды победил в Кубке футбольной лиги.

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