toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АТАЛАНТА

Шахтер – Динамо Загреб: послематчевая пресс-конференция Ненада Бьелицы

22 октября 23:21 96 Читати українською
Шахтер – Динамо Загреб: послематчевая пресс-конференция Ненада Бьелицы
Ненад Бьелица / фото ФК Шахтер

Главный тренер загребского Динамо Ненад Бьелица поделился впечатлениями после поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

16’ Евгений Коноплянка
75’ Додо
 
Дани Ольмо 25’
Мислав Оршич 60’
16’ Евгений Коноплянка
25’ Дани Ольмо
60’ Мислав Оршич
75’ Додо

"Я доволен игрой своей команды. Считаю, что мы могли достичь лучшего результата даже с таким сильным соперником. К сожалению, мы не использовали шансы, которые имели. Счет меня удовлетворяет. Он позволяет надеяться на дальнейшие успехи в Лиге чемпионов.

Шахтер – Динамо Загреб – 2:2 – видео голов и обзор матча

Я не чувствую, что мы что-то потеряли. В Загребе у нас будет еще один шанс отыграться. Горжусь игрой своей команды. Во втором матче мы, возможно, покажем еще лучший результат.

Мне больше понравился второй тайм, в котором мы преобладали над Шахтером. У нас были хорошие атаки, дважды мяч попадал в штангу. Хорошо себя проявили Ольмо и Оршич. Мы не дали создать сопернику много голевых моментов.

Мы сначала не ожидали таких действий от Додо. Соперник воспользовался нашей неподготовленностью. Этот игрок очень быстрый, поэтому нужно рассчитывать, что он способен делать подобные вещи", – сказал Бьелица.

Шахтер расписал нервную ничью с Динамо Загреб в Лиге чемпионов – Пятов привез идиотический гол, Додо спас "горняков"

Источник: Футбол 24
blog_ava
Модрич установил антидостижение в истории "Золотого мяча"
22 октября
699
Теги
Шахтер Шахтер Лига чемпионов Шахтер - Динамо Загреб Ненад Белица Ненад Белица Динамо Загреб U-19 Динамо Загреб U-19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
13
мин
Шкендия U-19
15:30
Динамо U-19
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук