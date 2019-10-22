Шахтер – Динамо Загреб: послематчевая пресс-конференция Ненада Бьелицы

Главный тренер загребского Динамо Ненад Бьелица поделился впечатлениями после поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Я доволен игрой своей команды. Считаю, что мы могли достичь лучшего результата даже с таким сильным соперником. К сожалению, мы не использовали шансы, которые имели. Счет меня удовлетворяет. Он позволяет надеяться на дальнейшие успехи в Лиге чемпионов.

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Я не чувствую, что мы что-то потеряли. В Загребе у нас будет еще один шанс отыграться. Горжусь игрой своей команды. Во втором матче мы, возможно, покажем еще лучший результат.

Мне больше понравился второй тайм, в котором мы преобладали над Шахтером. У нас были хорошие атаки, дважды мяч попадал в штангу. Хорошо себя проявили Ольмо и Оршич. Мы не дали создать сопернику много голевых моментов.

Мы сначала не ожидали таких действий от Додо. Соперник воспользовался нашей неподготовленностью. Этот игрок очень быстрый, поэтому нужно рассчитывать, что он способен делать подобные вещи", – сказал Бьелица.

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