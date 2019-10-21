toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Шахтер – Динамо Загреб: Каштру оценил готовность Исмаили и Соломона сыграть в матче Лиги чемпионов

19:43 113 Читати українською
Шахтер – Динамо Загреб: Каштру оценил готовность Исмаили и Соломона сыграть в матче Лиги чемпионов
Манор Соломон / фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру за заверил, что у команды нет кадровых проблем накануне поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо.

 

"Исмаили готов к игре. В принципе, как и всегда. Он нормально тренировался вместе с остальной командой. Все игроки, которые прибыли в Харьков, готовы выйти на поле затра.

Шахтер – Динамо Загреб: прогноз на матч Лиги чемпионов

Соломон? Давайте закроем этот вопрос раз и навсегда. Понятно, что когда игроки возвращаются в клуб после игр за сборные, им нужно время, чтобы восстановиться. Мы должны принимать правильные решения по этим исполнителей. Однако не было бы смысла брать в Харьков игрока, который был бы не готов играть. Тем более в таком турнире, как Лига чемпионов", – сказал Каштру на пресс-конференции перед матчем с Динамо Загреб.

Поединок Шахтер – Динамо Загреб онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шахтер – Динамо Загреб: где смотреть матч Лиги чемпионов

Напомним, после двух туров Шахтер и Динамо Загреб набрали по 3 очка, поочередно обыграв Аталанту. Итальянцы замыкают турнирную таблицу квартета С. Лидирует Манчестер Сити – 6 очков в двух стартовых поединках.

Источник: Футбол 24
blog_ava
Малиновский в римской феерии, МЮ остановил Ливерпуль, Зидан в шаге от провала – топ-моменты евроуикенда
13:00
693
Теги
Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Динамо Загреб Лига чемпионов Манор Соломон Манор Соломон Исмаили Исмаили
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
41
мин
Шахтер
19:55
Динамо Загреб
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук