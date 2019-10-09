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Шахтер – Динамо Загреб: "горняки" презентовали эмоциональный проморолик к матчу Лиги чемпионов

18:24 88 Читати українською
Шахтер – Динамо Загреб: "горняки" презентовали эмоциональный проморолик к матчу Лиги чемпионов
Шахтер / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер выпустил трогательное видеоприглашение для болельщиков на матч 3-го тура Лиги чемпионов против загребского Динамо.

 

Чемпион Украины обнародовал эмоциональный ролик-приглашение на матч третьего круга Лиги чемпионов против Динамо Загреб. Видеорядом к нему стали кадры с победного матча дончан против Аталанты, где "горняки" уже в добавленное время сумели вырвать победу у итальянцев на легендарном Сан-Сиро.

"Это уже не тот Шахтер, который был 10 лет назад", – Вукоевич поделился мыслями о будущем Шахтера в Лиге чемпионов

"Вы ждете этих матчей не просто так: с первой нотой ваш пульс ускоряется, с первым ударом сердце замирает, с первым голом вам срывает крышу. На ваших глазах разворачивается неповторимая футбольная драма. Вы ждете эти матчи, а мы ждем вас, ведь ваши эмоции – источник наших побед", – говорится в видеоролике.

Напомним, уже 22 октября на ОСК Металлист в Харькове Шахтер будет принимать загребское Динамо. Матч начнется в 19:55.

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