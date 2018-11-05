Шахтер – Динамо: все, что осталось за кадром

Шахтер выпустил видео с матча против Динамо с нарезками моментов, которые не попали в трансляцию.

В видео показано как игроки команд прибывают на стадион, выходят на разминку и морально настраиваются на игру. Также в видеонарезке имеются кадры с тренерами команд во время матча.

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Напомним, в матче 14 тура чемпионата Украины Шахтер на последних минутах одолел Динамо (2:1) благодаря красивому голу Виктора Коваленко. Теперь "горняки" имеют отрыв от киевлян в 8 очков.

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