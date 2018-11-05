Шахтер – Динамо: все, что осталось за кадром

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Динамо і Шахтар подарували свято, Швед тягне Карпати, а Чорноморець йде на дно – підсумки 14 туру УПЛ
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Милан в компенсированное время вырвал победу над Удинезе: 11 тур Серии А, матчи воскресеньяИталия — 4 нояб 171
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Соперник Ворсклы Спортинг уволил главного тренераПортугалия — 4 нояб 142
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Жеребьевка 1/8 Кубка Германии: Шальке Коноплянки сыграет с Фортуной, Бавария померится силами с ГертойГермания — 4 нояб 49
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