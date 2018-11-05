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Шахтер – Динамо: все, что осталось за кадром

10:58 204 Читати українською
Шахтер – Динамо: все, что осталось за кадром
Шахтер – Динамо / Соцсети

Шахтер выпустил видео с матча против Динамо с нарезками моментов, которые не попали в трансляцию.

В видео показано как игроки команд прибывают на стадион, выходят на разминку и морально настраиваются на игру. Также в видеонарезке имеются кадры с тренерами команд во время матча.

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Напомним, в матче 14 тура чемпионата Украины Шахтер на последних минутах одолел Динамо (2:1) благодаря красивому голу Виктора Коваленко. Теперь "горняки" имеют отрыв от киевлян в 8 очков.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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