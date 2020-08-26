Шахтер – Динамо: Воробей назвал главный козырь киевлян в победе над "горняками"

"Результат был несколько неожиданным, так как Шахтер был фаворитом перед матчем. Но Динамо помогал фарт, потому что тремя ударами забить три гола – такое редко случается. Но и тактика была хорошо подобрана.

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Чего не хватало Шахтеру? Первое – им не хватило удачи. Второе – концентрации в ключевых эпизодах. Как в завершающей стадии, так и в обороне. Еще матч с Интером показал, что в обороне есть определенные проблемы, и Суперкубок это подтвердил.

Сможет ли Динамо навязать достойную борьбу Шахтеру в нынешнем сезоне? В это очень хочется верить, но говорить пока рано. Динамо нуждается в усилении, им нужно подписать ряд качественных игроков. Но очень хочется, чтобы борьба была, поскольку это пойдет на пользу всему украинскому футболу. И хочется, чтобы боролись не только Шахтер и Динамо, но и Десна, и Заря, и другие клубы. Это будет очень полезно для украинского футбола и поможет ему развиваться", – цитирует Воробья terrikon.

Напомним, в первом туре УПЛ обе команды начали с побед.

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