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Шахтер – Динамо: Воробей назвал главный козырь киевлян в победе над "горняками"

16:59 - Читати українською
Шахтер – Динамо: Воробей назвал главный козырь киевлян в победе над "горняками"
Шахтер – Динамо / Фото ФК Динамо

Бывший форвард Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился эмоциями после матча за Суперкубок Украины.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Результат был несколько неожиданным, так как Шахтер был фаворитом перед матчем. Но Динамо помогал фарт, потому что тремя ударами забить три гола – такое редко случается. Но и тактика была хорошо подобрана.

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Чего не хватало Шахтеру? Первое – им не хватило удачи. Второе – концентрации в ключевых эпизодах. Как в завершающей стадии, так и в обороне. Еще матч с Интером показал, что в обороне есть определенные проблемы, и Суперкубок это подтвердил.

Сможет ли Динамо навязать достойную борьбу Шахтеру в нынешнем сезоне? В это очень хочется верить, но говорить пока рано. Динамо нуждается в усилении, им нужно подписать ряд качественных игроков. Но очень хочется, чтобы борьба была, поскольку это пойдет на пользу всему украинскому футболу. И хочется, чтобы боролись не только Шахтер и Динамо, но и Десна, и Заря, и другие клубы. Это будет очень полезно для украинского футбола и поможет ему развиваться", – цитирует Воробья terrikon.

Напомним, в первом туре УПЛ обе команды начали с побед.

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12:30
16024
Теги
Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Андрей Андрей Воробей
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