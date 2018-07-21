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Шахтер – Динамо: Воробей назвал фаворита Суперкубка Украины-2018

16:34 139 Читати українською
Шахтер – Динамо: Воробей назвал фаворита Суперкубка Украины-2018
Андрей Воробей / Фото из соцсетей

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины-2018 между Шахтером и Динамо.

"Всегда болел и будут болеть за Шахтер. Думаю, победа будет за "горняками". Хотя они понесли ощутимые потери, но сплоченность и сыгранность остались, а главное сохранился костяк команды.

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Во время моих выступлений за донецкий клуб, матчи против Динамо всегда были важными, и они были принципиальными для обеих сторон. Что касается Суперкубка, то в начале, как только запустили этот матч перед открытием сезона, он был принципиальным для нас, и нужно было любой ценой его выиграть. Сейчас эти поединки стали более познавательными. Они показывают, в каком состоянии команды подошли к началу сезона, проверяют новые приобретения", – цитирует Воробея издание ua-football.

Напомним, матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начнется в Одессе в 21:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
3
час
:
15
мин
Динамо Киев
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Теги
Шахтер - Динамо Киев Суперкубок Украины Андрей Воробей Андрей Воробей
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