Шахтер – Динамо: в УПЛ озвучили норму регламента, которая повлияла на изменение даты проведения Суперкубка Украины
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, из-за чего было принято решение перенести поединок за Суперкубок Украины на сентябрь.
"Ранее в регламенте проведения этого матча была норма о том, что Суперкубок, как правило, должен быть разыгран до старта чемпионата Украины. Сейчас этой нормы нет. Зато в регламенте прописано другое: клубы-участники обязаны выставить на матч Суперкубка Украины основные составы.
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Но, учитывая участие многих футболистов из Динамо и Шахтера на Евро-2020, было принято решение перенести дату проведения поединка за Суперкубок на сентябрь. Динамо и Шахтер договорились, и мы также были против", – поделился Дикий в комментарии Footboom.
Напомним, Суперкубок Украины-2021 должен быть 24 июля на НСК Олимпийский, но его перенесли на 22 сентября. Время и место проведения остаются без изменений. Билеты, приобретенные на матч будут действительными.
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