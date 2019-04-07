Шахтер – Динамо: в пресс-службе киевлян объяснили отсутствие Хацкевича на послематчевой пресс-конференции

В лагере Динамо прокомментировали отсутствие наставника киевлян Александра Хацкевича на традиционном общении с журналистами после матча четвертьфинала Кубка Украины против Шахтера (1:1, пен. 4:3).

"Александра Хацкевича не пригласили на послематчевую пресс-конференцию.

Шахтер – Динамо: Хацкевич отказался от послематчевой пресс-конференции

Как известно, согласно регламенту соревнований, главный тренер команды гостей должен был быть приглашенным пресс-службой принимающего клуба на послематчевую пресс-конференцию первым. Однако, прождав почти час после завершения игры, Александр Хацкевич такого приглашения так и не получил. Зато первым в конференц-зал пригласили главного тренера Шахтера Паулу Фонсеку.

Вместе с тем, главный тренер Динамо ответил на вопросы журналистов в микст-зоне", – указано в заявлении клуба на официальном сайте Динамо.

В полуфиналах Кубка Украины сыграют Шахтер, Ингулец, Заря и СК Днепр-1. Жеребьевка состоится 8 апреля, начало в 14:00.

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