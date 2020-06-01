Шахтер – Динамо: в Италии резко оценили уровень полузащитников Михайличенко – безжалостное сравнение

Украинский скаут Алекс Великих, который имеет большой опыт сотрудничества с клубами Серии А, рассказал о реакции его итальянских коллег на противостояние Шахтера и Динамо в рамках 24 тура УПЛ.

"Я смотрел матч по работе и для интереса. Так вот комментарии моих итальянских коллег в комьюнити по ходу матча были такими, что "уровень техники игроков средней линии ШД это современный европейский футбол, уровень игроков ДК этой же линии – чемпионат Скандинавии...", – написал Великих в комментариях под собственной публикацией на Фейсбук.

"Степаненко симулював – це дуже некрасиво": чому Бущан не врятував Динамо, фантазії із Циганковим і сумнівний пенальті

Напомним, что Шахтер уверенно обыграл Динамо после обновления УПЛ. Судьбу матча решил элегантный дубль Марлоса, фактически стоя забивал голы мирового уровня. После этой победы "горняки" увеличили отрыв над киевлянами до 16 очков. Команда Михайличенко находится на 4-м месте, уступая Зари и Десне по дополнительным показателям.

Шахтер – Динамо: Киев закручивает интригу – 30 минут футбола, тайм издевательства, ветераны и замены решили все