Шахтер – Динамо: в Харькове появилась необычная афиша поединка

Интересная афиша центрального матча 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо появилась в харьковском метро.

Плакат сделан в стиле UFC, а на афише красуется надпись: "Мир смотрит. Фонсека против Хацкевича". Вместе с тем, по бокам плаката расположены лица главных тренеров Шахтера и Динамо.

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Интересной деталью является то, что глаза Паулу Фонсеки и Александра Хацкевича светятся цветами своих клубов. У наставника Шахтера – оранжевым, у тренера Динамо – синим. Соответствующее фото афиши обнародовал сайт телеканалов "Футбол 1/2".

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Напомним, матч 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо состоится 3 ноября в Харькове. Время начала игры – 17:00.