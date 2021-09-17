Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал, сколько болельщиков ожидается на поединке донецкого Шахтера и киевского Динамо за первый трофей сезона.

"Согласно нашим регламентным документам и согласованному с Министерством здравоохранения Украины протоколу, на данный момент разрешается заполнять стадионы не более чем на 60 %.

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Также действуют некоторые карантинные ограничения: обязательное наличие маски и санитарная обработка рук. Принцип рассадки людей на стадионе будет выглядеть в шахматном порядке – один болельщик, пустое кресло, следующий болельщик.

На данный момент продано 15 тысяч билетов. Мы ожидаем аншлаг, поэтому желающим посетить этот матч надо как можно скорее покупать билеты. Их можно приобрести на сайте Esport.in.ua – нашего официального партнера по реализации билетов. Цена на билеты стартует от 150 гривен, бизнес-сегмент стоит в районе 2 тысяч гривен", – рассказал функционер в комментарии Tribuna.com.

К слову, поединок Шахтер – Динамо состоится в среду, 22 сентября. Начало матча на НСК Олимпийский в 21:00.

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