Шахтер – Динамо: УПЛ осудила поведение болельщиков, повлекшие расистский скандал

Украинская Премьер-Лига опубликовала официальное заявление относительно скандальных событий во время матча 14-го тур Шахтер – Динамо.

"В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейский футбольный союз максимально использует широкие платформы, чтобы твердо заявить: "Нет – расизму". УПЛ вполне солидарна с Европейским футбольным союзом и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и вне их.

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УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который произошел во время матча между Шахтером и Динамо 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех привлеченных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами", – говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Напомним, во втором тайме вчерашнего матча арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.