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Шахтер – Динамо: УПЛ осудила поведение болельщиков, повлекшие расистский скандал

11:21 32 Читати українською
Шахтер – Динамо: УПЛ осудила поведение болельщиков, повлекшие расистский скандал
Тайсон / фото: ФК Шахтер

Украинская Премьер-Лига опубликовала официальное заявление относительно скандальных событий во время матча 14-го тур Шахтер – Динамо.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейский футбольный союз максимально использует широкие платформы, чтобы твердо заявить: "Нет – расизму". УПЛ вполне солидарна с Европейским футбольным союзом и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и вне их.

Шахтер – Динамо: видео скандального эпизода с участием Тайсона, который пострадал от проявлений расизма

УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который произошел во время матча между Шахтером и Динамо 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех привлеченных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами", – говорится в сообщении пресс-службы организации.

Тайсон – о скандале в матче с Динамо: Мои слезы были от возмущения – в футболе должно быть больше уважения

Напомним, во втором тайме вчерашнего матча арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.

blog_ava
Динамо отреагировало на расистский скандал в матче с Шахтером
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Теги
Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер УПЛ Расизм в футболе Шахтер - Динамо Киев
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