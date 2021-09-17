Отечественный футбол взялся за новую попытку выйти на глобальный рынок. Матч за Суперкубок-2021 между донецким Шахтером и киевским Динамо можно будет посмотреть и за пределами Украины.

Поединок за первый трофей сезона можно будет посмотреть в прямом эфире за рубежом, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Трансляция будет доступна по системе pay-per-view (пользователь имеет возможность приобрести права на просмотр конкретного события в прямом эфире). Легально посмотреть матч с украиноязычным комментарием можно будет в четырех странах – США, Канаде, Соединенном Королевстве и Польше. Стоимость трансляции – 5 долларов.

К слову, поединок Шахтер – Динамо состоится в среду, 22 сентября. Начало матча на НСК Олимпийский в 21:00.

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