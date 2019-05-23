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Шахтер – Динамо: Ступар указал на ошибки арбитра Классического

00:30 395 Читати українською
Шахтер – Динамо: Ступар указал на ошибки арбитра Классического
Ярослав Козык удаляет Шабанова / ФК Шахтер

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал действия Ярослава Козыка, который обслуживал матч между донецким Шахтером и киевским Динамо.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Ярослав Козык – арбитр ФИФА. Заметно, что психологически он подготовился к первой в своей карьере игре между Шахтером и Динамо. Не было шараханий в крайности – со стороны в сторону. Он делал то, что умеет. И самый главный итог в том, что его действия не создали конфронтации на поле и не вызвали послематчевого ажиотажа.

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Хотя мы понимаем, что удаления Шабанова и Хочолавы – моменты дискуссионные. Точнее, дискуссионные первые желтые карточки для защитников Динамо и Шахтера. Даже не дискуссионные, а формальные – на таком уровне они были не нужны. В случае с Шабановым имел место фол на бровке в центре поля, цена которого, – фола, – не тянула на желтую карточку. Да и когда Хочолава получил первое предупреждение, то фолил не только он – имело место обоюдное нарушение правил в борьбе с игроком Динамо. Не было оснований наказывать только одного Хочолаву.

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Правда, надо также отметить, что дальнейшие удаления Шабанова и Хочолавы не были ключевыми эпизодами в игре. Второе предупреждение Артема – вполне закономерное, как, собственно, и второе предупреждение Хочолавы – ведь мяч летел в направлении ворот и попал в выставленную руку. Вообще, если у футболистов были проблемы и нереализованные замыслы на поле, то вины Козыка в этом не было.

Одиннадцатиметровый за фол Фернандо против Цыганкова (с желтой для бразильца) не вызывает сомнения. Ассистенты также действовали четко и внимательно. Скажу еще о моменте на 31-й минуте, когда Шепелев прыгнул в ноги Фернандо. Желтая карточка – справедливая, а вот оснований для красной действительно не было. Мотивы этого фола? За несколько секунд до этого Шепелев проиграл свою борьбу, но считал, что боролись против него неправомерно. И, возможно, был прав. Козык же не увидел в том эпизоде ​​нарушения правил, поэтому Шепелев на эмоциях прыгнул в ноги Фернандо. За это и получил справедливое наказание", – цитирует Ступара UA-Футбол.

Отметим, что Шахтер и Динамо сыграли вничью 1:1. Голами отметились Тете и Виктор Цыганков соответственно.

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