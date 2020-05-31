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Шахтер – Динамо: Степаненко оценил фол Попова, который лишил киевлян гола

19:57 255 Читати українською
Шахтер – Динамо: Степаненко оценил фол Попова, который лишил киевлян гола
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал стычку с защитником Динамо Денисом Поповым.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Я выскакивал и получил по лицу. Проверили через VAR, там было явное нарушение. У меня после столкновения глаз заслезился.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

На такой высоте я не мог как-то сам подлезть под руку. В прыжке на уровне двух метров я не мог симулировать удар. Я пересмотрел повтор, фол был – 100%", – рассказал Степаненко в эфире ТК Футбол.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола от Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне. После украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

blog_ava
Шахтер – Динамо: где смотреть матч УПЛ
11:28
13031
Теги
Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер
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