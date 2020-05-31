Шахтер – Динамо: Степаненко оценил фол Попова, который лишил киевлян гола

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал стычку с защитником Динамо Денисом Поповым.

"Я выскакивал и получил по лицу. Проверили через VAR, там было явное нарушение. У меня после столкновения глаз заслезился.

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На такой высоте я не мог как-то сам подлезть под руку. В прыжке на уровне двух метров я не мог симулировать удар. Я пересмотрел повтор, фол был – 100%", – рассказал Степаненко в эфире ТК Футбол.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола от Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне. После украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте