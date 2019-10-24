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Шахтер – Динамо: стартовала продажа билетов на Классическое в 14 туре УПЛ

13:43 87 Читати українською
Шахтер – Динамо: стартовала продажа билетов на Классическое в 14 туре УПЛ
Шахтер против Динамо / ФК Динамо

Началась продажа билетов на центральный матч 14 тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

 

На игру, которая состоится 10 ноября в Харькове, доступные билеты следующих ценовых категорий: 50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 800, 1500, 2000 и 2500 гривен, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Билеты можно приобрести на официальном сайте "горняков", на сайтах-партнерах клуба, а также в кассах харьковского стадиона Металлист.

Отметим, что сейчас Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Динамо на 10 очков.

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