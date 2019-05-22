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Шахтер – Динамо: команды определились с формой на матч 30 тура УПЛ

12:25 86 Читати українською
Шахтер – Динамо: команды определились с формой на матч 30 тура УПЛ
Шахтер – Динамо / соцсети

Стало известно, в каких формах футболисты Шахтера и Динамо выйдут на газон ОСК Металлист на матч 30 тура УПЛ.

 

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что в матче 30 тура УПЛ против Динамо выйдет в традиционных оранжево-черных цветах, тогда как киевляне сыграют в белой форме.

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Матч начнется в 19:36 в честь чемпионства "горняков", также после поединка на стадионе будут выступать артисты Ольга Полякова, MARUV и Гайтана.

Сам матч уже не имеет никакого турнирного значения, поскольку Шахтер и Динамо забронировали себе 1 и 2 строчку в турнирной таблице соответственно.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

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