Шахтер – Динамо: Сопко попытался предсказать победителя Классического

Футбольный эксперт Александр Сопко объяснил, чего стоит ожидать от ключевого матча 14-го тура УПЛ.

"Команды очень хорошо знают друг друга и знают благодаря чему могут победить. И одна и вторая команды имеют свой стиль, свою отработанную тактику, которая приносит им результат. Все зависит от физической готовности воплотить в жизнь свою тактику. И насколько игроки проявят самоотдачу на поле.

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Также в таких играх, как правило, побеждает тот, кто сделает меньше грубых ошибок. Чаще всего матчи между такими командами выигрываются не за счет того, что один из соперников на голову выше второго, а именно за счет ошибки. Последние игры между Шахтером и Динамо – "на тоненького". Во всех матчах соперники имеют много шансов и возможностей для победы. У кого получится реализовать свое преимущество, тот и победит в этой игре", – цитирует Сопка terrikon.

Поединок Шахтер – Динамо состоится 10 ноября, начало в 17:00. Напомним, после 13-ти туров УПЛ "горняки" опережают киевлян на 10 очков.

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