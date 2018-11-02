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Шахтер – Динамо: Шевченко и Шовковский посетят матч

16:19 67 Читати українською
Шахтер – Динамо: Шевченко и Шовковский посетят матч
Александр Шовковский и Андрей Шевченко / Фото: соцсети

На центральный матч 14 тура УПЛ придут посмотреть тренеры сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его ассистент Александр Шовковский посетят центральный матч 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо, сообщает портал Команда 1.

Динамо сыграет против Шахтера – результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

В ноябре сборная Украины сыграет в Лиге наций со Словакией (16 ноября), а также проведет товарищеский матч с Турцией (20 ноября).

Матч Шахтер – Динамо состоится в завтра, 3 ноября. Начало – в 17.00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шовковский, Шевчук и другие известные специалисты начали обучение на тренерскую категорию PRO

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
20
час
:
46
мин
Динамо Киев
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Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев Сборная Украины Александр Шовковский Александр Шовковский
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