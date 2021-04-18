"Динамовцы уже чемпионы. В этом году они сильнее. Посмотрите, какая игровая дисциплина у Динамо. У Шахтера таковой нет. "Горняки" катают мяч без ударов по воротам. Уже нет того футбола, который раньше был. Похожая игра у Манчестер Сити , но у них есть обостряющие передачи и агрессия. Я не видел, где Шахтер мог забить. Не было ни одного момента. Киевлян устраивала ничья, но они выиграли всю борьбу, а игроки Шахтера, такое впечатление, были довольны тем, что у них есть. Было впечатление, что игра Шахтера просто развалилась.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Кого из состава Динамо можно выделить? Вся команда хороша. Игроки отлично отработали, превзошли соперника, создали моменты, заработали и реализовали пенальти. Динамо было сильнее и закономерно станет чемпионом. Мои поздравления!

Динамо может еще и Кубок Украины взять. Это все заслуга Луческу. Болельщики, которые были против него, теперь будут за, потому что никуда не денешься. Выиграли Суперкубок, теперь чемпионство и будет еще Кубок Украины. В турнирной таблице отрыв от Шахтера 10 очков, а может быть еще больше.

Такое впечатление, что у Динамо в этом матче было мотивации на две головы выше. Игроки Шахтера всю борьбу проиграли. Вышли на поле, словно "в квадрат" поиграть – никакие", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, после победы в Классическом Динамо опережает Шахтер на 10 очков. Уже в следующем туре команда Луческу может стать чемпионом впервые за 5 лет.

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