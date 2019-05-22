Шахтер – Динамо: Сабо похвалил киевлян за высокий прессинг

Экс-наставник сборной Украины, эксперт телеканала "Футбол" Йожеф Сабо поделился эмоциями после поединка между донецким Шахтером и киевским Динамо (1:1).

"Динамовцы прессинговали уже на чужой половине поля и не давали бразильцам принимать мяч.

Хацкевич объяснил, чего не хватает Динамо для борьбы за титул

Было интересно, потому что шла атака на атаку. Цыганков у Динамо – ведущий футболист. А вот об иностранцах киевлян этого не скажешь. Удаление Шабанова? Ему нужно было сразу давать красную карточку за фол последней надежды", – заявил Сабо в эфире программы "Тур Онлайн".

Отметим, что Шахтер и Динамо сыграли вничью 1:1. Голами отметились Тете и Виктор Цыганков соответственно.

Шахтер расписал с Динамо "боевой мир" в Классическом с парадом карточек и двумя удалениями