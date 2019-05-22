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Шахтер – Динамо: Сабо похвалил киевлян за высокий прессинг

22 мая 22:38 173 Читати українською
Шахтер – Динамо: Сабо похвалил киевлян за высокий прессинг
Йожеф Сабо / Телеканал "Футбол"

Экс-наставник сборной Украины, эксперт телеканала "Футбол" Йожеф Сабо поделился эмоциями после поединка между донецким Шахтером и киевским Динамо (1:1).

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Динамовцы прессинговали уже на чужой половине поля и не давали бразильцам принимать мяч.

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Было интересно, потому что шла атака на атаку. Цыганков у Динамо – ведущий футболист. А вот об иностранцах киевлян этого не скажешь. Удаление Шабанова? Ему нужно было сразу давать красную карточку за фол последней надежды", – заявил Сабо в эфире программы "Тур Онлайн".

Отметим, что Шахтер и Динамо сыграли вничью 1:1. Голами отметились Тете и Виктор Цыганков соответственно.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Йожеф Сабо
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