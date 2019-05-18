Шахтер – Динамо: Русин пропустит матч – у Хацкевича не осталось форвардов

У Динамо перед поединком против Шахтера не осталось готовых нападающих, которые могли бы выйти на поле.

В матче 29 тура чемпионата Украины против Мариуполя нападающий Динамо Назарий Русин получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне, поэтому форвард не сможет сыграть против Шахтера.

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После матча против Мариуполя наставник "бело-синих" Александр Хацкевич заявил, что у команды перед матчем против Шахтера нет готовых форвардов, ведь Артем Беседин после травмы еще не готов играть на полную.

Напомним, также у Динамо травмирован Фран Соль, а также Беньямин Вербич, который в этом сезоне иногда выступал на позиции нападающего.

Поединок 30 тура УПЛ между Шахтером и Динамо состоится в среду, 22 мая, начало матча запланировано на 19:30.

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