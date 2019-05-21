Шахтер – Динамо: прогноз Алиева на матч 30 тура УПЛ

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев сделал свой прогноз на матч 30 тура УПЛ против донецкого Шахтера.

"Неизвестно, в каком составе на этот поединок выйдет Шахтер. Если практику получат запасные, то у киевлян, думаю, будет больше шансов на успех. Тем более что для бело-синих это матч престижа. Думаю, Динамо победит со счетом 2:1", – цитируеь Алиева Команда 1.

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Поединок Шахтер – Динамо состоится завтра, 22 мая, в 19:30 на ОСК Металлист. "Горняки" и киевляне уже точно завершат чемпионат на 1 и 2 позиции соответственно, а потому матч не имеет никакого турнирного значения для обеих команд.

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