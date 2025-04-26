– Есть новости как раз со вчерашнего дня: Динамо, кажется, единственная команда в Европе, которая не проигрывает в этом чемпионате. Есть ли у Шахтера желание и амбиции испортить им эту серию и прервать ее?

– Если я не ошибаюсь, мы как раз и были той командой, которая одержала победу над Динамо в чемпионате Украины. Мы нанесли им последнее поражение. Должен признать, что соперник сейчас в великолепной форме и показывает впечатляющие результаты. Могу смело сказать им комплименты – они действительно заслуживают признания. Но нас ждет очень интересное противостояние, и, конечно, как команда, борющаяся за самые высокие цели, мы ставим себе цель прервать эту их успешную серию.

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– В каком состоянии Дмитрий Ризнык? Готов ли он сыграть завтра и есть ли потери перед матчем?

– Ризнык в топовой форме. Вы, наверное, помните его последний матч в Кубке Украины – он сыграл великолепно, уверенно, буквально "запер ворота на замок". Он полностью готов к игре. У нас нет проблем, и мы подходим к завтрашнему матчу в хорошей форме.

– Какая сейчас атмосфера в раздевалке накануне дерби? Чувствуется ли дух украинского Классического, особенно среди бразильцев и новичков, которые недавно присоединились?

– Мы все с нетерпением ждем этого матча. Атмосфера максимально боевая – все настроены дать бой. Относительно бразильских игроков – они так же, как и мы, в ожидании этого большого события. Для них каждый матч важен, как и для меня, и для всей команды. Могу заверить, что с настроением и подготовкой проблем нет ни у кого.

– Относительно повреждения Судакова. Перед прошлой домашней игрой с Александрией он также имел повреждение, вышел на замену и сделал дубль.

– Судаков – действительно фантастический игрок и неотъемлемая часть нашей команды. Как вы правильно заметили, он может выйти на замену и полностью изменить ход игры в нашу пользу. Относительно его участия в завтрашнем матче – пока не могу точно сказать. Мы проанализируем сегодняшнюю тренировку, его состояние завтра и ближе к игре примем окончательное решение. Сегодня он будет тренироваться индивидуально, а завтра перед игрой проведет отдельную разминку. Именно по ее результатам мы и решим – выйдет ли он в старте, или останется в запасе.

– Есть ли у вас какие-то конкретные тактические "сюрпризы" для Динамо, которые могут повлиять на ход игры?

– Есть много-много сюрпризов, о которых, к сожалению, я вам сейчас не могу рассказать. Все увидите завтра. Безусловно, дерби – это особое противостояние. Мы серьезно готовились, тщательно анализировали соперника, и уверен, что они также хорошо разобрали нас. Ожидается как тактическая, так и стратегическая борьба. Но самое главное в таких матчах – не только тактика или стратегия, а ментальная готовность, физическая выносливость и то, кто сумеет лучше выкрутиться на поле, – приводит слова Пушича корреспондент Футбол 24.

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