toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ИНГУЛЕЦ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

7 апреля 22:32 122 Читати українською
Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями от четвертьфинального поединка Кубка Украины против Динамо (1:1, пен. 3:4).

57’ Жуниор Мораес
69’ Жуниор Мораес
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуниор Мораес
61’ Денис Гармаш
69’ Жуниор Мораес

"Должен сказать, что это было великолепное зрелище: встретились две великие команды. Динамо было лучше в первом тайме, мы были слишком пассивными, что-то выжидали, начало атак несколько раз было не совсем точным. Это позволяло Динамо несколько раз выходить в опасные контратаки.

Шахтер – Динамо: Фонсека раскритиковал арбитра Классического

В перерыве мы скорректировали много деталей, ребята поняли, что надо играть с другой интенсивностью, в другом темпе, и второй тайм был полностью за нами. Мы создали достаточное количество моментов, которые надо было реализовывать. Уверен, если бы команды остались в полных составах, все могло бы сложиться совсем по-другому.

Обе команды играли вдесятером, без особого риска, понимая, что ошибка будет фатальной. В серии пенальти мы также были компетентны. Сегодня у нас огромная радость. Андрей Пятов сделал два фантастических сейва", – цитирует Фонсеку издание sportarena.

В полуфиналах Кубка Украины сыграют Шахтер, Ингулец, Заря и СК Днепр-1. Жеребьевка состоится 8 апреля, начало в 14:00.

Шахтер переиграл Динамо в серии пенальти – драма в 1/4 Кубка Украины с двумя удалениями

Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
49
мин
Челси
22:00
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук