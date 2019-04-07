Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями от четвертьфинального поединка Кубка Украины против Динамо (1:1, пен. 3:4).

"Должен сказать, что это было великолепное зрелище: встретились две великие команды. Динамо было лучше в первом тайме, мы были слишком пассивными, что-то выжидали, начало атак несколько раз было не совсем точным. Это позволяло Динамо несколько раз выходить в опасные контратаки.

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В перерыве мы скорректировали много деталей, ребята поняли, что надо играть с другой интенсивностью, в другом темпе, и второй тайм был полностью за нами. Мы создали достаточное количество моментов, которые надо было реализовывать. Уверен, если бы команды остались в полных составах, все могло бы сложиться совсем по-другому.

Обе команды играли вдесятером, без особого риска, понимая, что ошибка будет фатальной. В серии пенальти мы также были компетентны. Сегодня у нас огромная радость. Андрей Пятов сделал два фантастических сейва", – цитирует Фонсеку издание sportarena.

В полуфиналах Кубка Украины сыграют Шахтер, Ингулец, Заря и СК Днепр-1. Жеребьевка состоится 8 апреля, начало в 14:00.

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