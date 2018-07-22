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Фонсека: Судья ошибся, не удалив игрока Динамо и не назначив пенальти

00:07 85 Читати українською
Фонсека: Судья ошибся, не удалив игрока Динамо и не назначив пенальти
Паулу Фонсека / Фото из соцсетей

Наставник Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Украины против Динамо (0:1).

"Результат не по игре. Мы начали очень хорошо, полностью доминировали, было несколько моментов, чтобы забить. И в первый раз, как Динамо дошло до наших ворот, мы им дарим гол. Если говорить о цифрах, мы были намного лучше, кроме забитых голов. Мы не выиграли, но игра оставляет мне уверенность в будущем, так как мы доминировали.

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В конце игра тянулась, останавливалась. Добавили всего пять минут. Поздравляю Динамо, но Шахтер провел хорошую игру, только не забил.

В последней игре мы забили автогол. В предыдущей отдали мяч сопернику. Это сложно понять, но такое бывает. Ошибались не только игроки. Было явное удаление центрального защитника киевлян, пенальти – я уже просмотрел эти моменты. Обязан об этом говорить, хотя и не хочу. Это немного огорчает. Пересмотрите видео – сами все увидите", – сказал Фонсека в эфире канала Футбол 1.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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