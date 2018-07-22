Фонсека: Судья ошибся, не удалив игрока Динамо и не назначив пенальти

Наставник Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Украины против Динамо (0:1).

"Результат не по игре. Мы начали очень хорошо, полностью доминировали, было несколько моментов, чтобы забить. И в первый раз, как Динамо дошло до наших ворот, мы им дарим гол. Если говорить о цифрах, мы были намного лучше, кроме забитых голов. Мы не выиграли, но игра оставляет мне уверенность в будущем, так как мы доминировали.

Порошенко: Динамо – чемпион

В конце игра тянулась, останавливалась. Добавили всего пять минут. Поздравляю Динамо, но Шахтер провел хорошую игру, только не забил.

В последней игре мы забили автогол. В предыдущей отдали мяч сопернику. Это сложно понять, но такое бывает. Ошибались не только игроки. Было явное удаление центрального защитника киевлян, пенальти – я уже просмотрел эти моменты. Обязан об этом говорить, хотя и не хочу. Это немного огорчает. Пересмотрите видео – сами все увидите", – сказал Фонсека в эфире канала Футбол 1.

Динамо одолело Шахтер и завоевало Суперкубок Украины 2018 – не обошлось без скандала