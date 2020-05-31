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Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

20:12 124 Читати українською
Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Луиш Каштру / Сайт Шахтера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подытожил выступление своей команды в матче 24 тура УПЛ против Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Мы рассматриваем следующий матч, как самый главный, не думаем о трех-четырех. С начала сезона мы стараемся отдавать все лучшее, не всегда все хорошо получалось, были моменты не самые лучшие. Это происходит с любой командой. У нас всегда есть цель – выиграть любой матч. Побить какой-то рекорд или оформить раннее чемпионство не является нашей целью. Если сможем побить рекорд, добыть титул как можно раньше – будет еще лучше.

После паузы мы провели третие сборы, такого никогда не было. Принимая это во внимание, абсолютно нормально, что команда показывает определенную дискоординацию в некоторых матчах. Поэтому за два месяца паузы теряется то, что нужно для игры. Нам нужно время, чтобы команда вернулась к своей динамике игры и чувствовала себя комфортно, как в атаке, так и в обороне.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Мы и Динамо провели тщательные тестирования, поэтому страха заразиться не было. Думаю, сейчас футбол показывает всем, как действовать в этой ситуации. Я не спрашивал, но думаю, что в нашей команде никто не боялся.

Хотел ли я менять кого-то еще в первом тайме, когда все было не слишком хорошо? В таких ситуациях тренер всегда имеет два пути – объяснить ошибки тем, кто на поле, или ставить новых. Для меня делать замены в первом тайме – ненормально. Все шло не слишком хорошо, Динамо было лучшим, а нам вообще ничего не удавалось. Возможно, наша интуиция помогла нам сделать замены в определенные зоны и превратить сложную ситуацию в вкусную победу. Это победа наших игроков", – заявил Каштру в эфире YouTube-канала Шахтера.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

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Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
1075
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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
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