Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подытожил выступление своей команды в матче 24 тура УПЛ против Динамо.

"Мы рассматриваем следующий матч, как самый главный, не думаем о трех-четырех. С начала сезона мы стараемся отдавать все лучшее, не всегда все хорошо получалось, были моменты не самые лучшие. Это происходит с любой командой. У нас всегда есть цель – выиграть любой матч. Побить какой-то рекорд или оформить раннее чемпионство не является нашей целью. Если сможем побить рекорд, добыть титул как можно раньше – будет еще лучше.

После паузы мы провели третие сборы, такого никогда не было. Принимая это во внимание, абсолютно нормально, что команда показывает определенную дискоординацию в некоторых матчах. Поэтому за два месяца паузы теряется то, что нужно для игры. Нам нужно время, чтобы команда вернулась к своей динамике игры и чувствовала себя комфортно, как в атаке, так и в обороне.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Мы и Динамо провели тщательные тестирования, поэтому страха заразиться не было. Думаю, сейчас футбол показывает всем, как действовать в этой ситуации. Я не спрашивал, но думаю, что в нашей команде никто не боялся.

Хотел ли я менять кого-то еще в первом тайме, когда все было не слишком хорошо? В таких ситуациях тренер всегда имеет два пути – объяснить ошибки тем, кто на поле, или ставить новых. Для меня делать замены в первом тайме – ненормально. Все шло не слишком хорошо, Динамо было лучшим, а нам вообще ничего не удавалось. Возможно, наша интуиция помогла нам сделать замены в определенные зоны и превратить сложную ситуацию в вкусную победу. Это победа наших игроков", – заявил Каштру в эфире YouTube-канала Шахтера.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте