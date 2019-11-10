Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру не захотел обсуждать игровые моменты матча 14 тура УПЛ против Динамо (1:0). Зато наставник "горняков" выступил с заявлением относительно расистского скандала, который произошел во втором тайме.

"Мои игроки сегодня в очередной раз проявили свой характер, который они показывали на протяжении всего матча.

Шахтер – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Хочу поддержать всех, кто страдает от расизма, тех ребят, которые пострадали сегодня. Проявления расизма недопустимы. Это было, есть, и будет позором для всех. Все вместе мы должны бороться против этого ежедневно, ежеминутно, ежесекундно", – подчеркнул Каштру на послематчевой пресс-конференции, которую снимал YouTube-канал Шахтера.

Напомним, матч останавливали на 70-й минуте из-за расистских выкриков в адрес капитана дончан Тайсона. Бразилец ответил неприличным жестом и был удален с поля.

Шахтер обыграл Динамо в скандальном матче УПЛ с удалением и травмами – команда Михайличенко опустилась на 4-е место