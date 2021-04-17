"Нам нужно было победить, но мы прекрасно понимали, что Динамо будет глубоко закрываться в обороне. Сегодня практически не было моментов – ни у ворот Динамо, ни у наших. В первом тайме мы создали один момент с Соломоном, ну и все. Больше явных голевых ситуаций у обеих команд не было.

Динамо было настолько компактным, что у наших вингеров не было никакого пространства. Было очень сложно взломать оборону соперника. Наших фланговых защитников также очень хорошо накрывали, что не позволяло добираться до завершающей стадии.

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Когда Динамо получило пенальти, наша команда уже чувствовала себя неуверенно, но когда они забили, стало еще хуже. Динамо имело отрыв в 7 очков, и они уже достаточно комфортно чувствовали себя в течение игры. Психологическая составляющая была очень важна сегодня. Было очень много неточных передач – когда отбирали мяч на одном из флангов, нужно было его менять, а мы пытались атаковать, где отобрали, и теряли мяч снова.

Если говорить о пенальти, я его еще не видел. Маркос говорит, что практически не коснулся соперника, что я могу сказать еще. Ни в коем случае буду говорить о судействе, объясняя этим нашу неудачу.

Отставка? Я готов ко всему, моя жизнь всегда строилась вокруг работы. Я всегда жил ею с очень юного возраста – с 17 лет. Юношей я ушел из дома и никогда уже не возвращался. Кто работает всю жизнь, как я, он не боится ничего. Я готов ко всему", – сказал Каштру.

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