Шахтер – Динамо: Попов иронично отреагировал на отмененный гол – защитник заручился поддержкой авторитетного эксперта

Молодой защитник Динамо Денис Попов считает несправедливой отмену гола киевлян в матче против Шахтера (1:3).

Денис Попов опубликовал в Instagram мнение бывшего главы арбитров чемпионата Англии Кита Хакетта. Эксперт убежден, что в скандальном эпизоде Классического Попов не виноват, а отменять гол Динамо не было причин.

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От себя 21-летний защитник добавил иронические аплодисменты для украинских арбитров и смайлы, которые символизируют нецензурную лексику. Стоит отметить, что главным арбитром поединка была Екатерина Монзуль.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола от Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне.

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