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Шахтер – Динамо: Попов иронично отреагировал на отмененный гол – защитник заручился поддержкой авторитетного эксперта

31 мая 23:03 93 Читати українською
Шахтер – Динамо: Попов иронично отреагировал на отмененный гол – защитник заручился поддержкой авторитетного эксперта
Денис Попов и Алан Патрик / Фото ФК Шахтер

Молодой защитник Динамо Денис Попов считает несправедливой отмену гола киевлян в матче против Шахтера (1:3).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

Денис Попов опубликовал в Instagram мнение бывшего главы арбитров чемпионата Англии Кита Хакетта. Эксперт убежден, что в скандальном эпизоде Классического Попов не виноват, а отменять гол Динамо не было причин.

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От себя 21-летний защитник добавил иронические аплодисменты для украинских арбитров и смайлы, которые символизируют нецензурную лексику. Стоит отметить, что главным арбитром поединка была Екатерина Монзуль.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола от Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне.

Шахтер – Динамо: Киев закручивает интригу – 30 минут футбола, тайм издевательства, ветераны и замены решили все

blog_ava
Шахтер – Динамо: Киев закручивает интригу – 30 минут футбола, тайм издевательства, ветераны и замены решили все
31 мая
2597
Теги
Екатерина Монзуль Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Шахтер - Динамо Киев
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