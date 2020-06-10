Шахтер – Динамо: полиция закрыла дело в отношении расистского скандала с Тайсоном

Уголовное производство о расизме на матче донецкого Шахтера и киевского Динамо завершено.

Дело об оскорблениях Тайсона на расовой почве закрыли еще в феврале, сообщила полиция Харьковской области в ответ на запрос Радио Свобода.

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"После проведения всех необходимых следственных (розыскных действий) 24 февраля 2020 принято решение о закрытии уголовного производства", – заявили в полиции. Отмечается, что стражи порядка не ответили на вопрос издания, объявляли ли кому-то подозрение в рамках этого производства.

Напомним, Тайсон показал средний палец фанатам Динамо 10 ноября в Харькове во время матча 14-го тура УПЛ после того, как услышал в свой адрес расистские выкрики. Арбитр матча Николай Балакин за неспортивное поведение показал бразильцу красную карточку. Позже КДК УАФ дисквалифицировал капитана Шахтера за этот жест на один матч. Динамо было наказано поединком без зрителей и штрафом.

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