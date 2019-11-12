Шахтер – Динамо: полиция открыла уголовное производство за расистские выкрики фанатов киевлян

Национальная полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту расистского поведения болельщиков Динамо на матче 14-го тура УПЛ против Шахтера (0:1).

Производство открыто следователями Слободского отдела полиции по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", информирует официальный сайт Национальной полиции Харьковской области.

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Санкция ч.1 ст.161 УК предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Материалы направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса о возможном изменении подследственности. Отмечается, что непристойные лозунги в адрес игроков донецкого клуба выкрикивали около 20 фанатов киевлян.

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Полиция делает все возможное, чтобы установить и разыскать причастные к преступлению лица. Ход этой работы контролируется руководством Генерального управления Национальной полиции в Харьковской области.

Напомним, скандальный эпизод случился во втором тайме матча в Харькове. Арбитр приостановил игру из-за расистских выкриков болельщиков Динамо в адрес игроков Шахтера.

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