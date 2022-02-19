Женские команды Динамо и Шахтера уже сегодня встретятся в контрольном поединке. Где можно посмотреть спарринг, читайте на Футбол 24.

Женские команды Шахтера и Динамо уже сегодня, 19 февраля, встретятся в спарринге, сообщает официальный сайт "горняков".

Соперник женской команды Шахтера отказался выходить на матч Кубка Украины

Посмотреть трансляцию можно будет в 20:00 на официальном YouTube-канале Шахтера. Женская команда Шахтера была создана в июне этого года и играет в Первой лиге чемпионата Украины. Сейчас все складывается очень удачно – первое место в таблице, 10 побед в 10 матчах с общей разницей 89:0.

Динамо является лидером группы 1 Первой лиги, имея в активе 23 очка. В общей сложности, киевлянки в 9 матчах одержали 7 побед и еще дважды расписали ничью с разницей мячей 36:7.

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