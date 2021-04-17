17 апреля на НСК Олимпийский состоится дебютный для украинского футбола матч киберспортивной дисциплины FIFA 21 между Шахтером и Динамо.

Киберкласико начнется в 14:00 и будет проходить накануне матча УПЛ, сообщает официальный сайт Шахтера. Смотреть игру можно на официальном YouTube-канале донецкого клуба.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

Главными героями выставочных игр станут профессиональные киберспортсмены, одни из лучших в дисциплине FIFA 21. Шахтер представит Алексей Forlan FS Мерсер, Динамо – Ярослав Blackstar98 Гурмак. Участники проведут серию матчей до двух побед одной из сторон, играя за киберфутбольные аналоги Шахтера и Динамо.

Киберклассико будут комментировать Роман Бебех и Юрий Strike Терещенко.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция первого в истории киберкласико

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