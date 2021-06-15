Шахтер – Динамо: окончательно названо место проведения поединка за Суперкубок
Украинская Премьер-лига во время общего собрания приняла ряд решений. В частности, определился город, в котором проведут матч за Суперкубок.
Противостояние между киевским и донецким грандами состоится в Киеве, информирует официальный сайт УПЛ.
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Номинальным хозяином матча будет Шахтер. Команда Мирчи Луческу будет участвовать во встрече как чемпионы УПЛ и обладатель Кубка, а подопечные Роберто Де Дзерби – в статусе серебряных призеров элиты. Интересно, что ранее Киев уже назывался местом проведения встречи, но эта информация была удалена.
К слову, поединок за Суперкубок запланирован на 24 июля. Уже через день после этого начнется новый сезон УПЛ.
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