Украинская ассоциация футбола объявила о старте продажи билетов на финальный матч Кубка Украины 2024/25 между Шахтером и Динамо.

Сегодня, 7 мая, началась продажа билетов на финал Кубка Украины, который состоится 14 мая в Житомире на Центральном стадионе, сообщает официальный сайт УАФ.

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Приобрести их можно на сайте Ticketsbox.com.ua по этой ссылке. Для покупки пропусков на игру необходимо соблюсти несколько условий:

– один человек может приобрести не более четырех билетов;

– предварительно каждый покупатель должен зарегистрироваться на сайте продаж и указать свои данные;

– болельщик выбирает билет на конкретный сектор, ряд и место;

– билеты именные, поэтому при покупке необходимо указать ФИО всех владельцев;

– билеты не подлежат обмену или возврату;

– билеты будут электронными, их нужно или распечатать, или загрузить на телефон.

При входе на стадион каждому болельщику будут надевать браслет на руку. В случае воздушной тревоги матч будет приостановлен, а все зрители должны будут перейти в укрытие. После завершения тревоги болельщики смогут вернуться на трибуны, предъявив браслет стюардам.

В случае переноса матча на следующий день болельщики должны сохранить как билет, так и браслет, если планируют посетить поединок.

Стоит добавить, что из-за действия военного положения в Украине стадион не может быть заполнен на 100%, поскольку количество зрителей на массовом мероприятии ограничивается количеством доступных бомбоубежищ вблизи арены. Поэтому количество билетов ограничено и будет поступать в продажу частями.

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