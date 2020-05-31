Шахтер – Динамо: НСК Олимпийский стал 15-м домашним стадионом "горняков" в УПЛ

Шахтер имеет статус не только действующего чемпиона Украины, но и наиболее кочевого клуба.

Шахтер 15 раз менял домашнюю арену в своей истории в УПЛ и Высшей лиге, сообщает журналист Владимир Мыленко в Facebook.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Юбилейным стадионом для "горняков" стал НСК Олимпийский, который донецкий клуб выбрал для доигрывания нынешнего сезона. Ранее действующий чемпион Украины базировался на таких аренах: Авангард (Луганск), Авангард (Макеевка), Арена-Львов, Динамо им. Лобановского, Донбасс Арена, Металлист, НТК им. Банникова, Оболонь-Арена, Олимпийский (Донецк), Рудокомбината, Славутич-Арена, Центральный (Черкассы), Черноморец.

Также Шахтер стал 9-м клубом, который использовал НСК Олимпийский домашних матчей.

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